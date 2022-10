Hastalık olabilir

Nişanlım 19 yaşında. Regl dönemleri 20 gün gecikiyor. Doktora gitmeye utanıyor. Siz ne tavsiye edersiniz? Regl gecikmesinin sebebi ne olabilir?

ADET kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir.

Ancak yaşı 19 olunca doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli. İhmal etmeyin.



YAKLAŞAMIYORUM

Yaşım 54. Şeker hastasıyım. Gece sık idrara çıkıyordum, prostat teşhisi konuldu. 2-3 aydır da hanıma yanaşmak bile istemiyorum. Hanım bir şey demedi ama bu durum beni üzdü. Ne yapmalı?

SENİ çözelim. Önce şeker hastalığına özen göster. Şeker dengesiz giderse cinsel isteksizlik olabilir. Prostat büyümesi de cinsel isteksizlik yapabilir. Bu yüzden hem şekerin hem prostat büyümesinin tedavisine bak. Buna bağlı stres yaparsan bu da seni sıkıntıya sokar.



İLİŞKİMİZ KISA SÜRÜYOR

3 aylık evliyiz. İlişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim memnun değil. Buna erken boşalma denebilir mi?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın, anlayın.

Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır.

Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.

Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir.

Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Bu durum yaşla birlikte artmaktadır.

Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan sıkıntılarını anlamalı ve dinlemelisin.



CİĞER TEHLİKEDE

Ben 32 yaşındayım. 1.87 santim boyum var. Kilom da 97. Ultrason yaptılar karaciğer yağlanması var dediler. Alkol alıyorum ama fazla değil. Karaciğer yağlanması siroz yapar mı?

İLERİ seviyede karaciğer yağlanması karaciğer yetersizliği yapabilir. Alkol alımı da karaciğer yağlanması yapabilir. Şeker düzensizliği de, mikroplar da karaciğerde yağlanmaya yol açar.

Bunu araştırman gerekir.



MENOPOZDA BESLENME

Nafiz hocam menopozda yeşillik iyi gelir mi? Ben sevmem ama menopoza girdim. Mecbursam yemem şart mı?

YEŞİLLİK her zaman iyidir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar başta olmak üzere birçok yararlı içeriğe sahip olan yeşillikleri her zaman tüketmeliyiz. Menopozda da mutlaka yemelisiniz.