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Anneliğin tadını doyasıya çıkarıyor! Gizem Karaca’nın kızıyla çektiği eğlenceli videoya yorum yağdı!

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren ve İzmir’de yaşamını sürdüren oyuncu Gizem Karaca, 26 Haziran’da dört gözle beklediği bebeğine kavuşarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Karaca, geçen günlerde kızı için kaleme aldığı yazıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise Leyla Yaz bebek ile çektiği eğlenceli videoyla gündem oldu.

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Giriş Tarihi :23 Temmuz 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :23 Temmuz 2025 , 16:44
Anneliğin tadını doyasıya çıkarıyor! Gizem Karaca’nın kızıyla çektiği eğlenceli videoya yorum yağdı!

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Kemal Ekmekçi ile 2017'de dünyaevine giren Gizem Karaca, 26 Haziran'da Leyla Yaz ismini verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Taze anne Karaca, dört gözle beklediği bebeğine kavuştuğu anlara ait bir kareyi ise sosyal medya hesabında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hamilelik sürecindeki paylaşımları gibi doğum sonrası paylaşımlarıyla da çok konuşulan oyuncu, geçen günlerde kızı için kaleme aldığı yazıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kızıma...

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi mesela kendimi dünyanın en güçlü kadını hissederken daha çok korkularım çoğalacak. Zamanında endişe ettiğim her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anlayacağım. Sen büyüyüp serpildikçe biz kendimizi takdir edeceğiz ama zamanın elimizden kayıp gittiğine şahit olacağız. Belki yaşlandığımızı fark etmeyeceğiz. Bir bakmışız belki dünyanın başka bir ülkesinde ailecek gittiğimiz tatilde aynı masada kahkahalar atıyor olacağız. Belki senden telefon bekleyeceğim offf Anne ya diye daralcaksın. Boyfriend problems larını dinleyeceğim, babansa ben duymak istemiyorummm diyecek. Belki babanı arayıp beni şikayet edeceksin bende sana 'seni 9 ay ben taşıdım karnımda!' diye çıkışıp sonra hemen pişman olacağım. Ama şunu bil ki hayatı sana inanılmaz neşeyle dolu dolu yaşatacağız. Heeep sevgiyle uykulara dalacaksın, huzur dolu uyanacaksın. Baban ve ben 20 gündür gözümüzü senin üstünden alamıyoruz. Sıra sende sıra bende diye evde etrafında dört dönüyoruz. Hayatımda yaptığım en doğru şeysin sen. Hayatımda verdiğim en büyük kararsın. Biz artık çekirdek aile miyiz yani diye ara sıra Kemale soruyorum. 20 gün önce hastaneye koştura koştura gittiğimizi hiç unutmayacağım. Bize 3 gün önceden yanlış alarmlar verip bu şakacı halini de hiç unutmayacağım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü birlikte büyüyeceğiz bitanem, sen bana ben sana öğretmen olacağız. Çok şükür çok... Seni çok seviyoruz Yaz, iyi ki geldin"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, şimdi ise Leyla Yaz bebek ile çektiği eğlenceli videoyla adından söz ettirdi. Bebeğinin uyuduğu anlarda çektiği eğlenceli videoyu Instagram'da yayınlayan Karaca, paylaşımına şu notu ekledi: "Bütün gece uyumadı cimcik şimdi de benim ilgiye ihtiyacım vardır"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken anne-kıza yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Ay çok tatlısınız maşallah", "Maşallah güzel anne", "Kaç kez izledim bilmiyorum aşırı iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Gizem Karaca'nın kızıyla çektiği eğlenceli videoya yorum yağdı!

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