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Tatilde talihsiz kaza! İşte acil ameliyata alınan Ece Uslu'nun son sağlık durumu

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Çeşme tatilinde talihsiz bir kaza yaşadı. Ameliyat olan Uslu’ya 16 dikiş atıldı ve ünlü oyuncu için uzun bir tedavi süreci başladı. “Çivi gibi yere çakıldım” diyen Uslu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirmeyi de ihmal etmedi. Başından geçenleri anlatan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :23 Temmuz 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :23 Temmuz 2025 , 16:21
Tatilde talihsiz kaza! İşte acil ameliyata alınan Ece Uslu’nun son sağlık durumu

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Ünlü oyuncu Ece Uslu, tatil için rotasını Çeşme'ye çevirdi. Ancak Uslu burada talihsiz bir kaza geçirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Paçasına takılıp yere düşen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Uslu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"PAÇAMA TAKILIP ÇİVİ GİBİ YERE ÇAKILDIM"

Ece Uslu, hastaneden paylaştığı kareyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme'de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyuncu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum"

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