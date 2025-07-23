Tatilde talihsiz kaza! İşte acil ameliyata alınan Ece Uslu’nun son sağlık durumu

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"PAÇAMA TAKILIP ÇİVİ GİBİ YERE ÇAKILDIM"

Ece Uslu, hastaneden paylaştığı kareyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme'de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık"