1 aydır her yanım ağrıyordu. 2 hafta önce eczaneden kas gevşetici ve ağrı kesici aldım. Tansiyonum düşüyor. Yükseltici hap var mı?
İLAÇLAR doktorların hastaları dinleyip, muayene edip gerekirse tahlillere bakıp ön tanı veya tanı koyduktan sonra kullandıkları kimyasal maddelerdir. Yan etkileri de vardır. Aşırı etkileri de vardır. "Tansiyon düşünce yükselten, yükselince düşüren, sesin kısılınca açan, açılınca kısan ilaç" şeklinde ilaç kullanılmaz.
Önce tanı koymalıyız. Kas gevşeten ilaçlar tansiyon düşürebilir. Ağrı kesiciler, gizli mide bağırsak yüzey kanaması yaparak da tansiyonu düşürmüş olabilir.
Kullandığın ilaçları bırak.
Sonra doktor randevusu al.
SEBEPSİZ İLAÇ KULLANILMAMALI
56 yaşındayım. Arada ağrı kesici alıyorum. Bu yaştan sonra zararlı mı?
SEBEPSİZ, doktor tavsiyesi olmadan ağrı kesicileri veya diğer ilaçları kullanmamalısınız. Sürekli ağrı kesici kullananlarda bu ilaçların kullanımına bağlı ağrılar bile olabiliyor. Altta yatan başka hastalıklarınıza, kullandığınız antibiyotiğin cinsine, miktarına göre böbrek zararı ihtimali olabilir. Tabi ki daha önce böbreğinize ait doğumsal veya sonradan geçirilmiş bir hastalık bilgisine göre bu ihtimal daha da ön plana çıkabilir. Öncelikle yeterince su iç. Egzersiz yap. Kafana takma. Ortada bir sıkıntı yokken evham yapma. Keyif aldığın konularla meşgul ol.
HER ŞEYİ KAFANA TAKMA
Dilimin ucunda sık sık yara oluyor. Damakta bile oluyor. Boğazıma kadar iniyor aflar. 3 yıla yakındır 2 ayda 1 periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden?
VİTAMİN-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir.
Doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram, Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez pikür testi yaptırmak gerekir.
Sigara ve alkol kullanma. Her şeyi de kafana takma.
Önce tanı sonra tedavi
1 aydır her yanım ağrıyordu. 2 hafta önce eczaneden kas gevşetici ve ağrı kesici aldım. Tansiyonum düşüyor. Yükseltici hap var mı?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Temizliğe dikkat edin 05 Ağustos 2022, Cuma Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç...
- Aşktan kaçıyor 04 Ağustos 2022, Perşembe Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Şimdi ilişkiye yanaşmıyor. 'Benden...
- İsteğim kalmadı 03 Ağustos 2022, Çarşamba Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor....
- 60’dan sonra aşk 02 Ağustos 2022, Salı Eşimle 2 ayda bir ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 60 yaşındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Yaptırmamız gereken...
- Göğsüm yanıyor 01 Ağustos 2022, Pazartesi 61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim...