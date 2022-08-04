Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Şimdi ilişkiye yanaşmıyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Ne yapayım?
DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir.
Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir.
Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta orta yaş bayanlarda her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabiliyor. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.
SIKINTILAR BİTER Mİ?
Sıkıntılarım bitmiyor. 2007'de panik atak tedavisi gördüm. O günden beri cinsel hayatım da bitti. Geri getirmek için ne yapayım?
ATAK yapman gerekli... Yanlış anlama panik atak ve kullanılan ilaçlar kendine güvensizliği arttırmış olabilir. Ya olmazsa dersen olmaz.
Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta kendine yeniden güven.
Kendine güvenmeyen, huzursuz, gerçek anlamda eşiyle uyumlu olmayan kişilere ot, ilaç hiçbir şey yapmaz. Bazı anti depresanlar cinsel isteksizlik yaratabilir.
Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerek görülürse ilaç tedavilerin yeniden düzenlensin.
Hemen cinsel güç arttırdığı ifade edilen ilaçları kontrolsüz kullanma.
KİSTLERE DİKKAT EDİN
21 yaşında bir kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan çekiniyorum. Ne önerirsiniz?
DUYGUSAL ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin.
Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu.
Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer. Umutsuzluğa gerek yok.
Üzülmek sorunu çözmez.
AĞRIM BİTMİYOR
6 aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?
OLABİLİR. Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı'nın muayene etmesi şart.
Kadınların neredeyse yarısında ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir.
İlk ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden kaynaklanabilir. Muayene şart.
Aşktan kaçıyor
Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Şimdi ilişkiye yanaşmıyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Ne yapayım?
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