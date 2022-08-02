60’dan sonra aşk

Eşimle 2 ayda bir ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 60 yaşındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN ilişki sayısının bir önemi yoktur. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka şikayetler yoksa hemen hastalık düşünmeyiz.

Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.

Kadınlarda menopoz döneminde ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.

Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.



2 YILDIR EVLİYİZ AMA

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın.

Erkek için Üroloji Uzmanı, kadın için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı takibi şart.

Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.

Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.

Doktoru seç, takibe geç.



PROSTAT KONTROLÜ

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler? Yaptırayım mı?

BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız.

70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlar da şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol etmek gerekir.



GÜÇ SORUNU

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?

BENCE dereyi görmeden, paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle, korkuyla; ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar.

Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir.

Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.



3 AYDIR ISTEKSIZIM

3 aydır isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu tahlili yazmış. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere yol açar.