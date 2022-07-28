Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkimiz istediğimiz kadar uzun sürmüyor.
Bazı gıdaların performansı artırdığı söyleniyor. Hangi besinler bize bu konuda yardımcı olur?
ÖNCE saik olun ve gerilmeyin.
Düzenli beslenme sıkıntınıza çare olacaktır. Eşinle birlikte bu konuyu paylaş ve rahatlayın.
Ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, yabanmersini, somon, yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta ve kuru baklagiller, avokado, domates, sarımsak, istiridye, midye, deniztarağı, acı biber, ananas, yumurta, kuruyemişler (badem, fındık) destekleyici gıdalardır.
Hassassın çok doğal
Üniversite öğrencisiyim. Sevdiğim kızın elini ilk kez tuttum.
Terledim ve sonra boşaldım. Hasta mıyım acaba?
HASTA mısın bilmiyorum.
Ama hassassın. Kaygı, korku, utanma, mahcubiyet bir arada bu gibi durumlara (boşalma) neden olabilir. Karşı cinse karşı duygusal olumlu hisler beslemek kadar cinsel olarak o cinsten etkilenmekte doğal. Ama yine de bir ürolog ile görüşmeni tavsiye ederim.
Eşine vakit ayır
Daha 6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
Lütfen bize bir yol gösterin.
EŞLERİN, ilişki öncesi ve sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Rahatlamak, kişiden kişiye değişebilen bir durumdur.
Birliktelik sonucu mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın.
Sorunlarınızı konuşun.
Aşk olsun ananas
Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkimiz istediğimiz kadar uzun sürmüyor.
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