35 yaşındayım. İlişkide eşimden utanıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım bir spreyden bahsetti. Sizce işe yarar mı?
BU, sık karşılaştığımız bir durumdur.
Eşinizle beraber çözeceğiniz bir sorun... Utanmak yerine eşinizle her konuyu paylaşmayı düşünün. Acele etmeyin. Neticede yasak bir şey yapıyor da değilsiniz. Bu şikayetler de günlük hayatta en sık önerilen yöntem geciktirici sprey kullanımıdır.
Aslında bu sprey ya da jellerin içeriği lokal anestezide kullanılan maddeleri ihtiva etmektedir. Önce eşinle, sonra Üroloji Uzmanı'yla görüşebilirsin.
İSTEKSİZİM
30 yaşındayım ve 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Durumum bir türlü düzelmiyor. Menopoza mı giriyorum?
İSTEKSİZLİĞİN en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir.
Bu anlattıklarınla hemen menopoz aklımıza gelmez. Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir.
Cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.
Acele etmeyin!
35 yaşındayım. İlişkide eşimden utanıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım bir spreyden bahsetti. Sizce işe yarar mı?
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