Kilo ve kısırlık

9 aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. İnternete baktım. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5. Yani kilo vermen gerekir. Ama öncelikle sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin. Bu da şansını arttırır.

EŞİNLE PAYLAŞ

28 yaşında bir kadınım. Üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Başka bir şikayetim yok. Neden bu ağrı olur sizce?

EŞİNİZLE bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti, süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Mekanik yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir. Kadın hastalıkları uzmanı ve gerekirse üroloji muayenesi olun. Gerektiğinde tüm batın Usg, alt batın BT çektirilebilir.

SAĞLIKLI BESLEN

Kalp damarım tıkanmış. Stent taktılar. Artık kendime bakıyorum. Üzüm çekirdeği faydalı dediler. Alayım mı?

ALABİLİRSİNİZ. Rasveratrol dediğimiz bir madde içerdiği tespit edildi. Doğal üzümleri yani ilaçlanmadan yetiştirilen üzümlerin çekirdeğini tercih edin. Kalp damar sistemi üzerindeki koruyuculuğu oldukça önemli. Kilonuzu normalleştirin. Güzel uyuyun. Düzenli beslenin. Yeterince su içip hareketli bir yaşam sürün. Ozon tedavisi uygulatın.

HAPI YUTMAYIN!

7-8 aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam yoksa hapı mı bıraksam?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin.