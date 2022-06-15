Her kadında görülmez

21 yaşında kadınım. Arkadaşımın sık sık idrara çıkma şikayeti vardı. "Yumurtalık kistin var" demişler. Ben de sık idrara çıkıyorum. Kist var mıdır?

YUMURTALIK kisti olanlarda genellikle adet düzensizlikleri görülür.

Karında şişlik, karın veya kasık ağısı, sindirim sitemi bozuklukları şikayetleri de olabilir. Sık idrara çıkma şikayeti, yumurtalık kisti olanlarda ortaya çıkabilen bir şikayettir. Ancak her sık idrara çıkma şikayeti olanın yumurtalığında kist vardır anlamı da yoktur. Bu nedenle önce tam idrar tahlili yaptır.

Muayene ol. Gerekirse ultrason istenebilir.

Korkma ama tedbir al.



DOKTORDAN ÇEKİNİYORUM

59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Doktora gitmeye çekiniyorum. "Bu yaştan sonra olmaz" der mi?

DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği.

Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.

Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.

Bunları hallet. Sorunları birlikte çözün...



ENERJİM YETMİYOR

25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitmiş oluyor. 'Zayıfsın ye bir şeyler' dediler. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Neden?

SIKINTI, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme. Sürekli ekmek yeme. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir.

Yani şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir.



EŞİM BENİ ANLAMIYOR

Yeni evli kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş.

Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.

Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Yine de öncelikle bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olun. Gerekirse İç Hastalıkları Uzmanı ve psikolog, desteği gündeme gelebilir.



KIRMAK İSTEMİYORUM

3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Bir şey desem üzülecek. Nedir bunun sebebi?

İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum.

Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var.

Eşin Şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul.

Ondan Check-Up satın al. Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.