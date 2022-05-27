Mutluluğun tarifi

39 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım fayda etmedi. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?

OLUR. Ama önce eşinle duygusal durumunu düzelt. Bedensel durum daha kolay düzelir. İlişki tek kişilik bir tedavi değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri, kuşkonmaz köküdür. 20 gram (yaklaşık iki yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz. Günde iki defa iç. İki hafta kullan.

AŞI OLMALISIN

Komşuma "Hepatit hastalığın var" demişler. Korunmak için nelere dikkat edeyim?

HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit hepatit var. Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli. Ama genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Hepatit B ve D'den korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Hepatit C'den korunmak için hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.

BASEN AİLEDEN MİRAS

Merhaba hocam benim basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?

AİLESEL yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

ESKİSİ GİBİ OLMUYOR

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. "Prostat olmasın" dedik ürolojiye gitti. Erken andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda Cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, Üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, Spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.