COVİD ve kısırlık

Nafiz Hocam, iki ay önce COVİD geçirdim. Dört ay sonra düğünüm var. Bu durum çocuk sahibi olmama engel olur mu? Arkadaşım, "Keşke evlendikten sonra Corona olsaymışsın" dedi. Neden böyle dedi anlamadım...

HASTALIKLARDAN herkes aynı şekilde etkilenmez.

Bu hastalıkla ilgili öğrenilecek çok şey var. Coronavirüs, akciğerlerde hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var.

Ama sende de yumurtalıkları etkileyip etkilemediğine bakmak lazım. Spermiyogram dediğimiz sperm testini yaptır. Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.



PANİK YOK TEDBİR VAR

33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi?

TÜMÖR demek, kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün.

Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir. Çok çeşitlidir. Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir. İlaçlı spiraller takılabilir. Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir.

Öncelikle güveneceğin Kadın Hastalıkları Uzmanı'nı seç. Takibine gir.

OLUMLU ETKİSİ VAR

Bağışıklığım için propolis almak istiyorum. Bilgi verebilirseniz sevinirim.

PROPOLİS ve diğer arı ürünlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu yani virüsün üremesini önleyici, bağışıklığı kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor.

Propolis, hem antibakteriyel hem de antiviral.

Yani virüs, bakteri gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır. Propolisleri ılık içeceklerle tüketilmelidir.



ÇAM FISTIĞI GÜÇ VERİR

Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklik de bitince daha ne kaldı? Ne yapalım?

CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar. Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun. Stres azalmazsa ilaçta, gıdada bir işe yaramaz. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz...