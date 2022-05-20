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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 20 Mayıs 2022, Cuma

Üzülmek yetmez

21 yaşında bir bayanım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan da çekiniyorum. Ne önerirsiniz?
DUYGUSAL ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer. Umutsuzluğa gerek yok. Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.

KURU SOĞAN KESİN
36 yaşındayım. 20 yıldan beri astım bronşit rahatsızlığım var. Bitkisel tedavi işe yarar mı?
ASTIM için fitoterapi dediğimiz bitki tedavilerini doktor tavsiyesi ile uygulayabilirsin. Tuz lambaları odadaki İyon yapısını etkiler. Tek başına bir tedavi değildir. Tuzun titreşim frekansı beynimizin frekansı gibi 8 Hertz civarındadır. Gece oda içinde bir baş kuru soğanı ortadan kesip başınıza ve ayak ucunuza yakın koyun.

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