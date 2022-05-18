Fazlası zararlı mı?

Benim eşimle sorunum yok. Hanım da memnun. Ama eşimle haftada 2-3 kez yapıyoruz. Çok fazla ilişki yaşayınca ileride erkeklik kanseri, prostat kanseri falan olur mu?

KORKU, kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın.

Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.



İLİŞKİYİ ETKİLEMEZ

48 yaşındayım. 10 yıllık evliyim. Tüplerimi bağlatmak istiyorum. Bağlatmamın sakıncaları var mı?

ZOR bir ameliyat yoktur. Ancak uygulamanın geri dönüşü yoktur.

Yani ameliyattan sonra yeniden tüplerini açmak mümkün değil.

İşlemden önce mutlaka tekrar düşünün. Göbek altından küçük bir kesi yapılır. İşlemin yapılacağı yer uyuşturulur. Bazen hasta uyutulur.

Karın içinde tüpler bağlanıp, kesilerek kapatılır. Bu uygulama için hastanede yatmaya gerek yoktur. Gebe olunmadığından emin olunan herhangi bir zamanda ya da doğumdan sonra uygulanabilir.



BÜYÜK GÖĞÜS SORUNU

43 yaşındayım. Ama memelerim büyük. Sırtım çok ağrıyor. Küçültmek için doktora gittim. "Sigorta ödemez" dedi. Doğru mu?

ÖNCELİKLE durumu netleştirmek gerekir. Büyük meme yapısı bel, boyun ve sırt ağrıları, fıtıklara neden olabilir.

Bu nedenle ameliyat gerekebilir.

Eğitim ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi ve/veya plastik ve rekonstruktif cerrahi bölümlerine randevu almalısınız. Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir.

Senin şikayetin sekonder yani ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet.

Muayene bulgularından sonra olumlu bir süreç yaşayabilirsin.