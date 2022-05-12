Evliliği bile bitirir

49 yaşındayım. 7 yıldır şeker hastasıyım. 6 aydır ilişkide hissizleştim. Şeker hissi bozar mı?

Şeker hastalığı düzene sokulmazsa cinsel hayatı olumsuz etkiler.

Hissetmeyi, sertleşmeyi ve ilişki süresini olumsuz etkiler. Daha da kötüsü hanımlar bu sonuçları kendilerine ilgisizlik, başka kadınlarla ilişki gibi farklı yorumladıklarında evlilikleri bile bitirebilir.

Tedavi için hemen iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Eğer yüksek kan şeker düzeyin damarları ve sinirlerini bozdu mu bakalım. İlaçlarına başlayalım. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisi gibi destek tedavilerini ekleyelim. Zararın neresinden dönülse kardır.



AĞZIMDA YARA VAR

Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Damakta bile oluyor. Boğazıma kadar iniyor aftlar. 3 yıla yakındır 2 ayda 1 periyodik olarak çıkıyor. Neden olabilir?

Ağız içi aft yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitamin mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir.

CRP, sedimentasyon, haemogram, total ıge tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez cildiye uzmanı pikür testi dediğimiz behçet hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir.

Sigara ve alkol kullanma.



TANSİYON İLAÇLARINA DİKKAT

64 yaşındayım. Şimdiden ayak bileğimde şişme oluyor. Doktor bir şey söylemedi. Kalbimde sıkıntı yok. Hastalığım ne olabilir? Tansiyon sebep olur mu?

Ayak bileği en sık ödemin biriktiği yerdir.

Alerjiler, fazla tuzlu yemeye bağlı vücutta sıvı fazlalığı, protein yapım azalması veya kaybına neden olan hastalıklar, kalp yetmezliği, uzun süre ayakta durma, varis veya dolaşım bozukluğu durumlarında ilk muayene bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Yüksek tansiyon hastalığında da bu olabilir. Ayaklarını yukarı kaldırarak istirahat et. Akşamları tuzlu su içinde 5-10 dakika tutman rahatlatıcı olacaktır.

Ayrıca düzenli kullandığın tansiyon ilacın varsa onu bana ilet. Bazı ilaçlar ayağını şişirebilir.



EŞİM ÇOK KİLOLU

Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık bize bir öneride bulunun!

Ben şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim.

Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir.

Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç.

Git. Muayene ol. Bu günkü haline göre düzelir.