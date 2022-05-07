Önce doktoruna sor

Hipertansiyon hastasıyım. Hacamat yaptırabilir miyim?

EVET yaptırabilirsin.

Ancak uygun koşulların hazırlanması lazım. Bize başvuran hastalarımızda önce pıhtılaşma azaltıcı ilaç kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyoruz.

Kanama-pıhtılaşma testleri, tam kan sayımı başta olmak üzere gerekli tetkikleri planlıyoruz. Tansiyonun dengede olması şart. Ardından tarih belirleyip uygulama yapıyoruz.

Özellikle beden çalışmasının düzenlenmesi, kemik iliği çalışmasının uyarılması, damar içi taziğin azaltılması, ağır metal detoksu yapılması faydalı etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı insanların da yılda iki kez hacamat yaptırmasını tavsiye ediyoruz.

Sen de doktoruna danıştıktan sonra hacamat yaptırabilirsin.



AĞRIYA DAYANAMIYORUM

Romatizma ağrılarım çok arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz artıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisi ile ilgili bir yazı yazmıştınız. Bana faydalı olur mu?

OZON tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi.

Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok. Ağrı kontrolünde oldukça önemli faydaları bulunuyor. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor.



MAYDANOZ ÇAYI İÇ

Böbrek taşı düşürüyorum. "Bitki çayları iç" dediler. Doğru olur mu?

BÖBREK taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan, bitkilerden faydalanabiliriz. Örneğin; maydanoz çayı böbrek taşına karşı çok faydalıdır.

1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun.

Bardağın ağzı kapalı olarak 10 dakika bekletin.

Sonra yudum yudum için. Haftada en az 3 gün / günde en az 1 bardak tüketin... Ancak bir üroloji uzmanına görünmeyi de ihmal etmeyin.



İLAÇLARI AYNI ANDA ALMAYIN

Fazla adet görüyorum. Demir hapı kullanıyorum ama bu sefer de midem ağrıyor. Bana bir çare?

ÖNCELİKLE kafamıza göre ilaç kullanmayalım.

Çünkü bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.

Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Hiçbir şekilde hastalığa faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber... En önemli konu ise mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmen gerekir.