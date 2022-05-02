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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 02 Mayıs 2022, Pazartesi

Doktora görünmelisin

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Sürekli bir kabızlık bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler iyi gelir mi? Ya da ne yesek iyi gelir?
ANLATTIĞIN kadarı ile Spastik Kolit veya huzursuz bağırsak dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık- ishal atakları ile kendini gösterir.
Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir.
Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir.
Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz.
İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibinde kal. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin. Tuvaletin geldi mi erteleme.
Mutlaka ihtiyacını gör.

ÜLSER TEKRARLAR
Daha önce mide ülserim vardı. İyileştiğim için ilaca ara verdim. mAncak son iki-üç gündür yemekten sonra sırtımın ortasına yayılan ağrılar başladı. Çok uzun sürmüyor. İlaç kullanmaya başlamak doğru olur mu?
EVET. Uzun süreli açlıklar ardından hızlı tokluk durumu eski mide yarasını başlatmış olabilir.
İlaç başlamanız doktor kontrolünden sonra gerekebilir. Yağlı, kızartma, yiyecekler, sigara, çay, çok yemek yeme, asitli içecekler-meyveler, sütsütlü gıdalara dikkat etmek uygun olacaktır.

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41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?
ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri doktorun ister. Gerekirse İç Hastalıkları, Psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

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