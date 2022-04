Kanser korkusu

58 yaşındayım. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. 'Rahim ağzından parça alalım' dediler. Komşum da gitti ondan camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen smear dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir.

Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.



İLAÇLAR YAPABİLİR

24 yaşındayım. Yaklaşık üç yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Hatta arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?

TESPİTLERİN çok önemli.

Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikayetler bir arada görülebilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.



KAYGI YOK TEDBİR VAR

Üç ay önce doğum yaptım. Gebeliğimde kemik erimem olduğu söylendi. Şimdi şikayetim yok. Bir şey yapmam gerekir mi?

HAMİLELİĞE bağlı osteoporoz yani kemik erimesi tanısı konduysa bazı tetkikleri de yapmak gerekir.

Bize başvuran hastalarda TSH, Parathormon, 25 oh Vit D3, Ca, Mg, istiyebiliyoruz.

Her hastaya muayene sonrası tetkik planı çıkartılır. Tanıya uygun tedavi yapılır. Sadece hamileliğe bağlı osteoporoz da tedavi gerekmeyebilir. Bu hastalık genellikle doğumdan sonraki altı ay içerisinde kendiliğinden geçiyor. Bu nedenle çoğunlukla tedavi gerektirmiyor.

Kaygı yok. Tedbir var.



SUCUK BAŞ AĞRITIR

Bir yıl önce migrensin dediler. Birkaç kez bakla yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?

MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir.

Ayrıca konserve besinler, alkollü içecekler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.