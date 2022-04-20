40 yaşındayım. Ama aşırı unutkanlığım var. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Sizce bir doktora görüneyim mi?
UNUTKANLIĞINIZI fark ediyor olmanız iyi bir durum. Beyin hastalıklarında hastanın unutkanlığını etrafı belirtir. Kendisi ise genellikle reddeder. Daha çok dikkat azlığı, uyku eksikliği, stres, beslenme düzensizliği gibi durumlar unutkanlığınıza sebep olabilir. Tiroit beziniz az çalışıyorsa, kan şeker düzeyiniz azalıyorsa, anti depresan ilaçlar alıyorsanız unutkanlık oluşabilir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.
SABIRLI OLMALISIN
Askerden döndüğümden beri şişmanım. 7 yıldır kilo veremedim. Artık uğraşmaktan bıktım. Spor salonuna kayıt yaptırıyorum. Başka ne yapmalıyım?
ÖNCE sabırlı ol. Kararlı ol.
İsteğin sürekli olsun. Kalp ve solunum muayenesi ol. Normalse gaza gelip hemen kendini perişan etme. Başlangıçta günde 30-45 dakika, haftada 3-5 gün orta derecede hareket-egzersiz yeterli.
Haftada 2 bin kkal harcamak için yaklaşık haftada 7 saat çabuk yürüyüş yapmak gerekir. 2 hafta uygula tekrar görüşelim. Perhiz yap, sıkıntılarını azaltmaya çalış.
DOKTORUNLA GÖRÜŞ
Nafiz Hocam. 5 yıldır böbrek yetmezliğim var. Bu yüzden oruç tutamıyorum. Ancak tutmak istiyorum. Ne önerirsiniz?
İSTEKLER ve elimizdekiler uyumlu olmalı. Böbrek yetmezliği hastalığı açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenir. Böbrek yetersizliğinde kesin tedavi bol su içilmesi olduğundan, böbrek hastalarının oruç tutmaları sakıncalıdır. Böbrek yetersizliği olanların oruç tutmaları halinde yetersizlik ilerler. Diğer taraftan böbrek taşı olan hastaların susuz kaldığı dönemlerde şikayetleri artar.
Bu nedenle dikkatli olmaları gerekir.
Tiroitlere dikkat
40 yaşındayım. Ama aşırı unutkanlığım var. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Sizce bir doktora görüneyim mi?
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