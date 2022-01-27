Erkeklik sorunu

55 yaşındayım. Derdime dert eklendi! İki aydır ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. Arkadaşlarım dalga geçiyor. Andropoz mu ne olmuşum! Bu yaşta erkeklik biter mi hocam?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormonu ve tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir.

Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.



SÜREKLİ PEŞİMDE

Eşimin karaciğer kanserine yakalandı. Tedavi görüyor. İşi gücü bıraktı, benimle uğraşıyor! Sürekli birlikte olmak istiyor. Ben de menopozdayım, pek isteğim yok. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir durumdur. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir.

Bu nedenle bu durumda bu istek yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir.

Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur.

Menopoz doğal bir süreçtir.

Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir.



ADETLERİM DÜZENSİZ

Yedi aydır adetlerim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Ama baktım gebe falan değilim. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.

Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.



PROSTAT AŞKI ETKİLER

34 yaşındayım. Eşim iyi. İşim iyi. Ama ilerde cinselliğim azalmasın diye ne yapmam lazım. Hangi hastalıklar sıkıntı çıkarır?

ŞEKER hastalığı, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite, prostat büyümesi, prostat kanseri tedavileri, kötü beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapmama, kronik sigara ve alkol kullanımı, 40'lı yaşlarla birlikte testosteron miktarında azalma, Stres başta olma üzere ihtimal çok. Ama sen bunları kafana takma. Bu da şimdiden stres yaşatır.