Kilo ve kısırlık

Dokuz aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. İnternete baktım. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Benim boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı? Ne yapmalıyım?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5. Yani kilo vermen gerekir.

Ama öncelikle sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın.

Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır.

Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin.

Bu da şansını arttırır.



İLİŞKİ SONRASI AĞRI

28 yaşında bir kadınım. Yaklaşık üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Başka bir şikayetim yok. Neden bu ağrı olur sizce?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti, süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın.

Mekanik yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir.

Mutlaka Kadın Hastalıkları Uzmanı ve Üroloji muayenesi olun. Gerektiğinde tüm batın USG, alt batın BT çektirilebilir. CRP, Hemogram, tam idrar tahlili ve dışkıda gizli kan testi yaptırın.



AŞKI DA ETKİLER

Bir süredir depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam yoksa hapı mı bıraksam?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın?

Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz.

Her ilaç her şeye iyi gelmez.

Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kes. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Her kesin sorunları problemleri var.

Çözümse, sende... Sadece kendine bir soru sor. "Şimdi ne yapmak lazım?" Bu sorunun cevabı her zaman hayatını kolaylaştırır. Eğer kendi başına çözümler üretemiyorsan Psikiyatri Uzmanı'na muayene randevusu al. Daha sonra İç Hastalıkları Uzmanı ve Üroloji Uzmanı'yla da görüşmen gerekebilir. Şimdilik önereceklerim bunlar...



AIDS HAKKINDA

Nafiz Bey, AIDS nedir? Sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır?

VİRÜS cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir.

Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de kan yoluyla HIV size bulaşabilir.

HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne, şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir. Virüsle enfekte annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilmektedir.

Yani HIV bulaşmış kan-kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas sederse bulaşma ihtimali olur.