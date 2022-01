Her şeyin ortası karar

Hocam yaş 29. 6 aylık evliyim. Herkes erken boşalmadan şikayetçi. Ben de ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur.

Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir.



SİGARA MENOPOZA SOKAR

10 yıldır sigara içiyorum. Günde 1 paketi geçmiyor. Sigara menopoz yapar mı?

MAALESEF sigaranın zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor.

Sigaranın menopoza değil menopozun başlama yaşına etkisi var.

Sigara içen kadınların 2-4 yıl önce menopoza girdiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasallar üreme fonksiyonlarının azalmasına neden oluyor.

Bu yüzden sigara içenlerde menopoz, içmeyenlerden 2-4 yıl daha erken meydana geliyor. Günlük içilen sigara miktarının artması yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesine neden oluyor.



PANİK İSHAL YAPAR

Nafiz Bey, 32 yaşındayım. Son 5 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı, mikrop yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Siz ne dersiniz?

PANİK yapmayın.

Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishali en önemli nedenlerinden biriside Çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır.

Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama, kilo kaybı ve yorgunluk olur. Bazı tahliller gerekir.

Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.



KORTİZON RİSKLİ

Kemik erimem var. Merak ediyorum. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesine neden olur mu?

UZUN süreli kullanımlarda olur. Kemik erimesi, yani osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur.

Kemik kırılması riski artar. Erkeklerde de olur.

Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı yüzde 0.25-1'dir. Kemik kütlesindeki her yüzde 10'luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması ve hareketsizlik de kemik erimesi riskini artırır.