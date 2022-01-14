Delikanlıyım ama

62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımızı ileri sürüp ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ama bende hala istek var. Sıkıntı kimde?

Cinsel isteğin beklenenden fazla olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşından sonra düşer. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa, cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron, hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Belki de eşinin seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.



MİSOFOBİ OLABİLİR

Kardeşim 17 yaşında. Pandemide sürekli ellerini yıkamaya başladı. Birine gösterelim mi?

Her şeyin aşırısı zarar. Tabi ki her zamankinden daha dikkatli olmalıyız.

Ama evden çıkmadığımız zamanlarda, elimizle temasta bulunmadığımızda el yıkamak zarar verici olabilir. Cildimiz koruyucu kale duvarlarımızdır. Aşırı yıkamalarla cildimiz zarar görürse birçok mikrobun bedenimize girmesini kolaylaştırmış oluruz. El yıkama fikri mikrop kapma korkusu ile takıntı haline geldiyse buna misofobi diyebiliriz. Misofobi; kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde korku ve kaygı uyandıran mikrop kapma ya da pislik bulaşması gibi düşünceler sebebiyle fazladan önlem alma durumu olarak tanımlanır.

Psikolog ve gereğinde psikiyatri değerlendirmesi yapılabilir.



PARABEN UYARISI

Yaşım 22. Benim basenim büyük. Kankam 'İlaç mı kullanıyorsun o yapar' dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?

Ailesel yapı nedeniyle olabilir.

Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir.

Özellikle bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir.

Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

Kullandığımız birçok kozmetik üründe bulunan parabenler de bu hormonun artışına neden olabilir. Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri de östrojen salgılayabilir.



SİGARA KISIR YAPAR

Berberim. 25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Çok sigara içiyorum. Arkadaşım "Erkekliğin biter" dedi. Bu gerçek mi?

Evet. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler, sigarayı bırakmadığı sürece mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.

Yol yakınken tekrar düşün...