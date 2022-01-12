Sorunun kaynağına in

Altı aydır depresyondayım. Bu nedenle hanımla bir araya gelemiyorum. Eşimden soğudum. Ne yapmam gerekiyor? Yardım edin...

UMUTSUZLUK ve kızgınlık gibi duygular cinselliğin ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da isteksizliğe yol açabilir.

Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes.

Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen durumları birbirleriyle paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir.

Bu durumun en kötü ihtimali ise 'Ya başka bir kadın varsa?' fikridir.

Aileni sen kurtaracaksın.

Önce bunları hallet.



İLACIN DOĞRU BİLGİ

47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Çikolataya hasret kaldım. Çikolata yememi sağlayacak bir ilaç yok mu?

SENİN ilacın çoktan çıktı. Bu işin ilacı doğru bilgidir. Yani şeker hastaları öncelikle düzenli yemek listesi yapmalılar.

Diyetisyeninle konuşarak bazı öğünlerin arasında tatlı meyve yerine bir miktar bitter çikolata yenilebilir. Tadımlık yani belli bir miktarı aşmadan diyetisyenin müsaade ettiği oranda ye. Unutmadan çikolatayı hemen yutma.

Uzun süre damağına yapışık kalsın. Damak doysun.

Sonra tekrar yemek isteme.



TEK TİP ZARARLI

Şişman değilim. Ama çok kuruyemiş yiyorum. Bir hastalık olursa diye tedirginim. Siz ne dersiniz?

HER şeyin aşırısı zarardır. Tek yönlü veya tek tip beslenmeler bedeni aşındırır. Bir şeyi zehir yapan onun dozudur.

Ayrıca günde 5-10 adet fındık, badem, fıstık ve ceviz gibi gıdaları tüketmek oldukça sağlıklıdır. Şeker hastalarının kuruyemiş tüketmesi kalp sağlıklarını da olumlu etkiler.



PROSTAT KONTROLÜ ŞART

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostatta başka hangi şikâyetler olur?

HER erkekte prostat bezi vardır. Prostat, bir hastalık değil organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur.

Geceleri sık sık idrar yapma ihtiyacı, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, çok az idrar yapmak ve idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.