Şerbet çözüm değil

Evleneli 4 ay oldu. İlişkiye girmeden önce bal ye, üzüm şerbeti iç dediler. İçtim ama elim ayağım titremeye başladı. Aşk da yarım kaldı. Yardım edin...

Bal, şerbet sonrası el ve ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikâyetlerini izah edebilir.

Şeker düşmesi, cinsel ilişki performansını olumsuz etkileyebilir.

'Yine olmazsa' diye düşünmen de sıkıntıyı daha çok arttrır. Hemen şeker yükleme testi yaptır.

İç hastalıkları uzman takibine gir.



İLACI KULLANMAYI KES

Altı aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Eşimden soğudum. Beni kurtarın bu azaptan!

Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir.

İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir.

Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes.

Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir.



ENGİNAR PROSTATI KOVAR

Kolesterolüm yüksek. Böbrek taşım da var. Diyet uzmanım enginar önerdi. Ben hiç sevmem. Dedikleri kadar önemli mi?

Hastalarımıza uygun beslenme, tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir.

Enginar da, tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize... Bol liflidir, hazmı kolaylaştırır.

Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kan şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var. Ayrıca prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı korur.

Enginar yemelisin.