Heyecan şart

Eşimle cinsellikle ilgili pek konuşmuyoruz. İlişkimiz hemen bitiyor. Sürekli ilişkinin zararı var mı? Aşkımıza heyecan katmak için neler yapmalıyız?

Fantezi diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı sınırsız hayal demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttıran bir yöntemdir. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

YAĞLI YEMEYİ BIRAK

Karnımın sağ üst tarafı ağrıyordu. Safra kesesinde küçük taşlar buldular. Ameliyat oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası olabilir mi?

Anlattığına göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Safra kesesi karnın sağ üst kısmında, karaciğerin altında yerleşmiş armut şeklinde bir organımızdır. Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akması sağlanır. Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.

SPORA BİR SÜRE ARA

27 yaşındayım. 6 aydır sürekli bisiklet ile ilgileniyorum. 3 aydır torbalarıma ve kasıklarıma ağrım oluyor. "Prostat iltihabı olabilir" dediler. Sporla ilgisi olabilir mi?

Bisiklet oturakları dar ise yarış bisikleti benzeri öne doğru eğilme pozisyonu ile kullanım sürekli ise bu sporla ilgili olabilir. Prostat bezi iltihaplarında da bu tip şikayetler olduğundan karıştırılabilir. Ürolojiye git. İltihap ihtimali araştırılsın. Yaptığın sporu da gözden geçir. Hatta bir süre bırak...