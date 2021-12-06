Aldatılma korkusu

Son 4 aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim, gitmiyor. Beni aldatıyor olabilir mi?

Erken boşalma stres ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan da etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikologpsikiyatrist- ürolog takibi gerekir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları büyütmeye yol açar. Anlayışlı, gayretli ve teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür.

STRESİNİ AZALTMAYA ÇALIŞ

Adetlerim ağrılı geçiyor. Arkadaşım kuru hacamat yaptırmış. Rahatlamış. Etkisi var mı?

Kuru hacamat veya kupa terapi ağrılı adet dönemlerinde uygulanabilir tıbbi uygulamadır. Şikayetleri azaltır. Sen de yaptırabilirsin. Küveti sıcak su ile doldurup içine girmek, sıcak duş almak ya da karnınızın alt tarafına koyabileceğiniz bir sıcak su torbası adet kramplarını hafifletebilir. Sancı için satılan bazı ısı yamalarından da fayda görebilirsiniz. Haftada 3 gün en az yarım saat yapılan egzersiz, betaendorfinin salınmasına yardımcı olur. Bu madde doğal ağrı kesicisidir.

ÜZÜNTÜ HASTALIĞI ÇEKER

Eşime üç ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Doğru mu?

Kolitis ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz ve farklı çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir yaşam sağlanacak hale gelebilir. Bu hastalık stres yapmakla artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Düzenli takip edileceği iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı bulmakta fayda var.

FAZLA DOZDAN OLABİLİR

Botoks yaptırdım. Yüzüm kaydı. Ne yapabilirim?

Öncelikle uygulamayı yapan doktorunuzla mutlaka görüşün. Uygulamaya bağlı mı? Değil mi? Bunu bir netleştirin. Fazla doz, hassasiyet yan etkilere neden olabilir. Çoğunlukla botoks etkisinin geçmesi beklenir. Kişiye ve kullanılan ilaca ya da doza göre ilave tedbirler gerekebilir.