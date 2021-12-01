Utanılacak bir şey yok

Kameramanım. 37 yaşındayım. Eşimin son 3 aydır cinsel ilişki sırasında ağrısı oluyor. Hep de başlarken ağrısı oluyor. Üzülüyorum. Bir şey de demiyorum. Hemen vazgeçiyoruz. Bundan dolayı da bende erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

Eşinin canı yanar mı diye düşünmen, sorumluluğunu, hassasiyetini ve kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor. İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma "Cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır". Önce kadın doğum doktoruna gidin. Tabi eşin için. Onun bu şikâyetinin nedenini bulun tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir.

ÇEREZ GİBİ TÜKETMEYİN

Doktor bey apartmanda herkes grip. Ben de ilaçları bilirim diye herkes benden ilaç istiyor. Ev yoktu. Olsaydı verirdim. Zararı yok mu bunların?

Hipertansiyon, ciddi kalp damar hastalığı bulunanlar, tiroid bezinin fazla çalışması, diyabet, astım bronşit, glokom, amfizem, kronik akciğer hastalığı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları, prostat büyümesine bağlı idrar tutukluğu gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu nedenle herkes grip ilacı diye bilinen içinde ağrı kesici ve anti alerjik tip ilaçlar ve yardımcı maddeler bulunan bu ilaçları çerez niyetine tüketmesin. Aman dikkat edin.

ÖNCE KENDİNİ TANI

Boyum 171 santimetre. Kilom 101. 23 yaşındayım. Kilo vermek için ne varsa yapıyorum. Arkadaşım yeni bir kitaptan almış. Zayıflamış. Ben de aynen fotokopi çektirdim. Bu hafta perhize başlıyorum. Nelere dikkat edeyim?

Komşunun tavuğu kaz görünse de hayaller adı üstünde hayaldir. Bence önce kendini tanı. İç hastalıkları uzmanına en az bir kez muayene ol. Her beden dünya da tek yaratılmıştır. Kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir. Çözümü de farklı hale gelebilir. Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Şişmanlık; hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Diyet önerileri kadar hareket etmek de önemlidir. İyi şanslar diliyorum.

ERKEN BAKIM GEREK

Hocam 45 yaşındayım. Cildime çok iyi bakıyorum. Cildim iyice kırışmadan ne yapabilirim. Dolgu yaptırmak pek istemiyorum.

Cilt bakımı hem erkekler hem kadınlar için çok önemli. Yani kırışıklık deyince sadece kadınlar için sorunmuş diye düşünülüyor. Cilt bakımı erken ve düzenli yapılırsa kırışıklık gibi şikayetler geç ve güç olur.