Miyom korkusu

44 yaşında kilolu bir kadınım. Geçen hafta kadın doğum uzmanına gittim. Rahmimde miyom çıktı. Doktorum "Bir şey yapmayalım menopozda küçülür" dedi. Miyom kötü mü? Ne yapmam lazım?

HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir. Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme.

Takibe devam et.

YA ÇOCUĞUM OLMAZSA

Nafiz Hocam, çok sıkıntılıyım. Benim kardeşim yeni evlendi. Daha çocukları olmadı. Benim de olmazsa diye korkmaya başladım. Ne önerirsiniz?

ACELE etme. Belki doğum kontrol yöntemleri kullanıyorlardır. Kendi muayenelerini, tahlillerin yaptır. Bu kendi sağlığın için iyi olur.

SIKINTILARI PAYLAŞIN

CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

EŞİM ÇOK KİLOLU

Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık bize bir öneride bulunun!

BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Git. Muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Bu günkü haline göre düzelir.

AŞK VE DİYABET

46 yaşında şeker hastasıyım. Cinsel hayatım etkilenirmiş. Nasıl tedbirler almalıyım?

MUTLAKA hastalığa uyum sağlamalısın. Cinsel yaşamını normal sürdürebilmek için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz önemli. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi de cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Bu durum, şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda ilaç almanız anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Uzman takibine devam et. İlaçlarını düzenli kullan. Sağlıkla ve aşkla kalın.