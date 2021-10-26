Kilo ve kısırlık

Dokuz aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Ancak çocuğumuz olmadı. İnternete baktım. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Boyum 168 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5... Yani kilo vermen gerekir. Ama öncelikle sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin. Bu da şansını arttırır.

İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

28 yaşında bir kadınım. Üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Başka bir şikayetim yok. Neden bu ağrı olur sizce?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti ve süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa dikkat edin. Mekanik, yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakının. Mutlaka Kadın Hastalıkları Üroloji Uzmanı muayenesi olun. Gerektiğinde tüm batın Usg, alt batın BT çektirilebilir. CRP, Haemogram, tam idrar tahlili ve dışkıda gizli kan testi yaptır.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

28 yaşındayım. Üç yıl önce askerden geldim. Kardeşim güneş görmediğim için D vitamini kullanmamı önerdi. Faydası olur mu?

BİR kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar D vitamini bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir.

Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Çocuklarda büyüme için gereklidir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tdestek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır.

DÜZENLİ UYKU ŞART

Kalp damarım tıkanmış. Stent taktılar. Artık kendime iyi bakıyorum. Üzüm çekirdeği faydalı dediler. Alayım mı?

ALABİLİRSİNİZ. Rasveratrol dediğimiz bir madde içerdiği tespit edildi. Özellikle doğal üzümlerin yani ilaçlanmadan yetiştirilen üzümlerin çekirdeği tercih edin. Kalp damar sistemi üzerindeki koruyuculuğu oldukça önemli. Kilonuzu normalleştirin. Güzel uyuyun. Düzenli beslenin. Yeterince su içip hareketli bir yaşam sürün.