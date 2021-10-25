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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 25 Ekim 2021, Pazartesi

Aşkınıza destek gerek

Yeni evliyiz. Görücü usulüyle evlendik. Eşim ilişkiye girecekken korkuyor. Kendini kasıyor. Vazgeçiyoruz. Eşim benden kısa ondan mı korkuyor. Yani topçuyum, kaslıyım. Ama onun istediği gibi hareket ediyorum. Ne yapmam lazım?
Aslında sorunu kendinde araman yaklaşım olarak önemli. Saygın, sevgin çözümde kıymetli. Ancak anlattıklarından anladığım kadarı ile eşinin bedensel ve ruhsal kaygı ve korkuları fazla. Tıpta vajinismus dediğimiz durumla uyumlu bir sorun. Bu durum çiftlerin birleşmesi sırasında bilinç dışı gerçekleşir. Vajinismus kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durum ile gösterebilir. Çiftlerde zamanla gelen cinsel isteksizlik de görülebilir. Bu nedenle psikolog, kadın hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı muayene ve desteği gerekebilir. Manyetik tedavi, ilaç tedavisi ile tedavi süreci kısaltılabilir.

TEDAVİYİ AKSATMAYIN
Nafiz hocam, anneme meme kanseri tanısı kondu. Hemşire hanım 'Annenizin kanseri duktal' dedi. Duktal kanseri ne demek?
Anne memesinde üretilen sütün memeden dışarı çıkarılması için meme içinde süt kanalları vardır. Bu kanallara duktus denir. Duktal kanserler, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki süt kanalının içindeki hücrelerden kaynak alır. Duktal kanserler, kanallar içinde kalabilir (duktal karsinom in situ) veya kanallardan (invaziv duktal karsinom) çıkabilir. Hastalığın ilerlemişlik seviyesine göre tedavi değişir. İç hastalıkları uzmanı, onkoloji ve gereğinde genel cerrahi bir arada takip etsin. Ozon tedavisi desteğini de tedavi süresince almasını tavsiye ederim.

SİSTİTE TURNA YEMİŞİ
23 yaşındayım. 2 yıldır neredeyse 3 ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik yutmaktan gına geldi. Beni bu dertten kurtarabilir misiniz? Size gelsem tedavi edebilir misiniz?
Hastalığın nedenini bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir. İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir. Bağışıklık sistem hastalıkları, şeker hastalığı hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olabilir. Cinsel aktivite sırasında enfeksiyon bulaşma ihtimali de sorgulanmalıdır. Ozon tedavisi ve mezoterapik enfeksiyon tedavileri de önemlidir. Yine de süreç başlayana kadar aktif sistit sırasında en az 5 gün, sabah-öğleakşam 1 yemek kaşığı turna yemişi yemelisin. Su içmeyi de ihmal etme.

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