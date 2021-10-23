Şeker aşka engel

46 yaşındayım. Şeker tanısı konuldu. Cinsel hayatımın normal olması için nelere dikkat etmeliyim?

MUTLAKA hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda insülin almanız anlamına gelmektedir.

Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir.



DARBE ALMIŞ OLABİLİR



Sağ göğüs altımın sanki kemiği ağrıyor. Ne olabilir?

GEÇMİŞ olsun. Tek bir bölgeden bahsediyorsunuz.

Ne zamandır ağrıyor? Ağrı başladı mı ne kadar sürüyor?

Ağrılı olan bölge avuç içi kadar mı? Yoksa parmak ucu kadar bir bölge mi? Nefes alıp vermekle ağrı değişiyor mu? Mümkünse bu soruların cevapları bizler için daha aydınlatıcı olacaktır. Ancak anlattıklarınızı temel alırsak, o bölge bir çarpmaya ve/veya darbeye maruz kalmış olabilir.

Bölgesel, terleme soğumalar veya ısı değişiklikleri sonrası (cereyanda kalma) şikâyetler artıyor olabilir. Başka bir farklılık ve şikâyet yoksa o bölge soğuktan korunmalı. Yüzeysel ağrı kesiciler uygulanarak takip edilmeli.

Bu uygulamalara verdiği cevaplarda hastalık ihtimalleri hakkında bilgi verici olacaktır.

