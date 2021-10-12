İlaçlar fayda etmiyor

24 yaşındayım. Evliyim. İdrar yaparken yanmam oluyor. Doktora gittim dediğini yaptım. Tekrar oldu. İlaçlar fayda etmedi. Nedendir?

TEKRARLAYAN idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaştığımız bir durumdur. Önce doğru tanı şart. Bu nedenle aynı doktor tarafından düzenli takip edilmelisiniz. Enfeksiyona bağlı ise kullanılan ilaçlara direnç var mı diye idrar kültürü gerekir. Kullanılan dozlar az gelebilir. Kullanım süresi az gelebilir. Fazla idrar yolu temizliği doğal florayı bozabilir. Bu nedenle doğal temizlik maddeleri ile doğal temizlik önemli. Şeker hastalığı araştırılır. Özellikle taharet musluğu ile temizlik, arkadan öne taharetlenme tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.

VÜCUDUM SU TOPLUYOR

Adet vakti ödemim çok artıyor. Tuzlu şekerli yiyorum. İlaç yerine tavsiyeniz var mı?

ÇOK tuzlu, çok şekerli yemekler, stres, adet dönemleri, uyku düzensizliği ödem nedeni olabilir. Böyle durumlarda doğal ödem atıcı desteklerden faydalanabiliriz. Yarım su bardağı kadar kiraz sapıyla birlikte ince kıyılmış taze maydanoz hazırlayın. Bir avuç nane yaprağı koparın. 2 su bardağı su ile 10 dakika kaynatın. 1 tatlı kaşığını dolduracak kadar dilim taze zencefil hazırlayın. Orta boy limonun ortasından serçe parmak kalınlığınızın yarısı kadar dilim kesin. Zencefil ve limonu kaynamış çaya atın, bardağın ağzını kapatın. 10 dakika bekletin. Yarım saatte yudum yudum için.

GÖĞSÜM SIKIŞIYOR

Taksiciyim. Kiloluyum. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Beklemek zorunda kalıyorum. Sigara da içiyorum. 'Nane çayı iç nefesin açılır' diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?

STRESLİ, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaran da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.

ZAYIFLAYAMIYORUM

Zayıflamak için sadece sebze yedim, su içtim, tek öğün beslendim. Kilo veremedim. Ameliyat mı olmalıyım?

ACELE işe şeytan karışır demiş büyüklerimiz. Acelecilik, kilo verme stresi zayıflamana engel olmuş diye düşünüyorum. Panikle, kaygıyla, korkuyla yapılan diyetler kalıcı fayda sağlamaz. Ameliyat parası olana yapılan bir çözüm değil. Kilo ameliyatları tıbbi olarak bir ok kritere göre yapılır.

"Piyasa" diye tarif edilen uygulamalar tıbbi olarak kabul edilemez. Bize başvuran hastalarımızda önce hastanın bedensel, ruhsal, sosyal sorunlarını tespit ediyoruz. Örneğin senin troid bezin az çalışıyorsa zayıflaman çok zor. Şekerin düşükse zayıflayamadığın gibi gittikçe şeker hastası olmaya da yaklaşıyorsun demektir. Bu nedenle takip edilmen gerekir.