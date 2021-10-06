Aşka adaçayı dopingi

Sayın hocam, cinsel isteğim artmıyor. "Adaçayı iç iyi gelir" dediler. Gerçekten iyi gelir mi?

CiNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı, adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın; çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.

İÇ HASTALIKLARINA GİT

Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Ne yapsam zayıflayamıyorum. Bu bir hastalık olabilir mi? Hangi doktora gitmeliyim?

AVUKATA gitme de, hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri, hareketi öncekinden farklı hale getirebilir. Hareket azalması, beslenme alışkanlıkları ya da yağlı yiyeceklerle beslenme, aşırı yemek yeme, yaş, doğumda alınan kilolar, doğum sayısı, evlilik, sigara bırakma, alkol alma şişmanlığa neden olabilir. Sence bu değişiklikler nedeni ile kilo aldıysan, bunları düzeltip kilonu takip et. Yine de kilo alma devam ediyorsa önce iç hastalıkları uzmanına başvur.

MANTAR KAŞINTI YAPAR

Doktor bey 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım ama geçmiyor. Başka hastalık olabilir mi?

OLABiLiR. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.

KONTROL ŞART

Doktor bey 5 hafta önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. O zaman hastanede yatarken guatrım çalışmıyormuş. Kontrol ettirdim normal çıktı. Ne yapmam lazım?

GUATR dediğin hastalık ismi. Tiroid testleri başka hastalıklarda etkilenebilir. Anladığım kadar senin tiroid testlerin hastanede yatarken düşük gelmiş.

Şimdi testler normal. Açlıkta, beslenme bozukluğunda, böbrek yetmezliğinde, şeker komasında ve bazı uzun süreli hastalıklarda bu şekilde farklılıklar olabilir. 3 ay sonra tekrar kontrol yaptır. Kaygı yok.