Sorunum damadım

65 yaşındayım. Kızım evleneli 1 yıl oldu. Damat yemekten sonra sürekli uyukluyormuş. Kızım çocuk istiyor ama benim damat yanaşmıyormuş.

Ben bu damada ne yapayım?

EĞER genç ve şişman bir erkek yemekten hemen sonra uyukluyorsa bu bir hastalıktan kaynaklanabilir. Şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları söz konusu olabilir. Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Mutlaka doktora başvurmalı. Damadın sözünü dinlediği birini bulun. O kişi damadı ikna edip doktora götürebilir.

ERKENDEN BİTİYORUM

6 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel varmış ama doktorlar önermedi. Bana bir çare bulun..

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansın azaldığıazalacağı, ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin ve şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

SÜREKLİ TUVALETTEYİM

72 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostatımdan sanıyor. Başka bir ilaç içsem olur mu?

BU kadar iyi niyetli ve kibar olduğun için teşekkürler. Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür. Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olan erkek hastalarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa bloker denilen ilaç grubu, şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.