İsteğim bitmiyor
TESPİTLERİN önemli.
Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na gitmelisin.
TSH, açlık tokluk glikoz, haemogram, Testosteron testlerini önerdiğimi söylüyorsun. Ayrıca Nöroloji Uzmanı'na da git. Muayene ol. Özellikle hormonal hastalıklarda ve beyin tümörlerinde ani cinsel ilişki isteği olabilir. Konuyu eşinle paylaş. Yoksa senin kişilik yapısı olarak kendi isteğinle bu durumda olduğunu düşünebilir.
İLİŞKİDE AĞRI SORUNU
İki yıldır evliyiz. Eşimin ilişkiye başlarken ağrısı oluyor. Ben de erken boşalıyorum. Ne yapacağız?
ÖNCE Kadın Doğum Uzmanı'na gidin. Onun şikayetinin nedenini bulup tedavisini yapın.
Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin de muayene olman gerekir.
Bu utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, Üroloji Uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, eşler arası uyumsuzluk, aşırı alkol ve ilaç kullanımı erken boşalmanın diğer nedenleridir. Birbirinize destek olarak sorunlarınızı çözün.
YAŞIM 60 AMA...
Yaşım 60. 3 aydır sertleşme sorunum var. Arkadaşlarım andropoz olduğumu söyleyip gülüyor. Bana bir çare.
PANİK yok, kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak mutlaka hormonlarına baktırmalısın.
50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Şeker hastaları da genellikle bu sıkıntıyla karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır. Sonuçlarına göre değerlendirme yapalım.
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