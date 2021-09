Kaygı gebeliği etkiler

Doktor bey, eşimin de selamı var. Yazdığımdan o da haberdar. Biz 6 aydır evliyiz. Bu arada çocuğumuz olmadı. Eltim 'Sen kısır mısın?' diye sordu. Benim çocuğum olmaz mı?

Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin 1 yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6 ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stres-evham-korku-kaygı, gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Panik yapmayın.

TEMİZLİĞE DİKKAT ET

7 aylık bebeğim var. Emziriyorum. İşe başlayacağım. 'Sütünü sağıp ver' dediler. Nelere dikkat edeyim?

Önce ellerin dahil her şeyi temizle. Etiket al. Sağdığın sütün saklama kabına mutlaka tarih etiketi yapıştır. Sağdığın sütü oda sıcaklığında 4 saat, buzdolabında 5-7 gün, buzlukta 2 ay, derin dondurucuda 6 aya kadar saklayabilirsin. Isıtmak için mikrodalga kullanma. Ilık suya daldırarak ısıt. Isıttıktan sonra hafifçe çalkalayarak karıştır. Öğünden sonra artan sütleri at.

DOKTOR İSTEDİYSE YAPTIR

3 aydır açlığa dayanamıyorum. Elim ayağım titriyor. Ayrıca göbeklendim. Doktor şeker yükleme testi istedi. Yüklemesek mi? Şimdi ben şeker hastası mı oldum?

Hayır. 'Şeker hastası olma' diye tedbir almak için doktorun bu testi istemiş. Çeşitli şekillerde yapılan bu testler kan şekerinin ayarlanmasındaki farklı bozuklukları da gösterir. Örneğin gizli şeker yükselmesi öncesindeki yemek yeme, özellikle şekerli yemek yeme sonrasında ortaya çıkan açlık hali, kan şekerinin düşmesi hali, kan şekerinin yükselmemesi hali gibi durumları da gösterebilir. Yani şeker hastalığına doğru gidip gitmediğini öğrendiğimiz bir test bu. Yaptırmanda fayda var.

İLK 1.5 AY DİK OTURMA

57 yaşındayım. 3 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Uzun zamandır eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişki olur?

Sabreden derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme.