Yorgunluk isteği azaltır

33 yaşındayım, üç yıllık evliyim. Dört aydır bende erken boşalma oluyor. Doktor geciktirici jel önermedi. "İşe yaramaz" dedi. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organın kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

AIDS'E DİKKAT

Doktor Bey, AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bu konuda bilgilerinize ihtiyacım var.

VİRÜS cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir. Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de kan yoluyla HIV size bulaşabilir. HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden iğne, şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir. Virüsle enfekte annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilmektedir. Yani HIV bulaşmış kan-kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.

SERTLEŞME SORUNUM VAR

İşim sıkıntılı. Depresyon ilacı kullanıyorum. Son bir aydır da sertleşme sorunum başladı. Bana yol gösterin.

ÖNCE sabır. Hem stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Bu ilaçlar anti depresan, uyku, tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler ve prostat kanserinde kullanılan haplardır. Eşinle yaşadığın her süreci paylaş. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.

ÇOCUK DOĞUR

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Ailemizdeki kadınlarda hastalık geçmişi şüpheli. Hiç doğum yapmadım. Meme kanseri riskim olur mu?

BEN geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması riski 2.5 kat artırır. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi faktörler de riski arttırır.