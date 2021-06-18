Her şeyin aşırısı zarar

22 yaşındayım. Utansam da sormam lazım. Askerliğimi yaptım. 2 aydır yeni işime başladım. Bir sıkıntım yok ama aklıma hep cinsellik geliyor. Bu bir hastalık mı?

YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana, "Evlen artık" diyordur.

Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.

Umarım seninki böyle değildir. Bir kez psikoloğa başvur.

KİLOSU VARSA ZAYIFLASIN

Annemin tansiyonu yüksek ama ilacını almıyor. 'Aspirin içiyorum bana yeter' diyor. Mide kanaması geçirir diye korkuyorum. Aspirini de içmesin desem yanlış yapmış olur muyum?

HATALARDAN hata beğenin. Kontrolsüz hipertansiyonu olan insanlarda aspirin kullanılması beyin kanaması gibi organ içi kanamalarının sonuçlarını arttırıcı etkisi olabilir. Bırakırsa pıhtılaşma risklerini arttırabilir. Kilosu fazlaysa versin. Tansiyon ilacını kullansın. Aspirini doktoruyla düzenlesin.

AT BİNMEK AKINTI YAPAR

10 gün önce idrar yaparken ağrı oldu. Cinsel organımdan akıntı geldi. Üroloji uzmanına gittim. At bindiğim için olduğunu söyledi. Nasıl olur?

TARİFİNE göre üretrit olabilirsin. Yani idrar yollarının dışarı açılan kanalın iltihabı. Üretritte ağrılı idrar, akıntı, kaşıntı olabilir. Akıntıdan örnek alınıp incelenebilir. Akıntı açık renkli, sümüksü olabilir. Ata binmek cinsel organın darbe almasına neden olabilir. Bir süre ata binme. Sonra aparatlar kullan.