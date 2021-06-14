Enerjim yetmiyor

35 yaşındayım. Yeni evliyim. Eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitiyor. Güçleneyim diye ekmek de yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz?

SIKINTI, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani yükün artar, şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz durumlarda anlattığın durumun aynısı gerçekleşir. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebze-meyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme... Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir.

KIRMAK İSTEMİYORUM

3 aylık evli bir erkeğim. Eşim benden fazla kıllı. Bir şey desem üzülecek. Ama bu durum ilişkiden soğutuyor. Nedir bunun sebebi? Ne yapmamız lazım?

İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Eşin şanslı. Önce bir İç Hastalıkları Uzmanı bul.

Ondan Check-Up satın al. Çeşitli hastalıklar, kadınlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.

FITIK ENGELİ

Eşime bel fıtığı tanısı koydular. 4 aydır ağrısı devam ediyor. İlişkide sertleşemiyor. Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır. Bel fıtığı tedavi edilmezse idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük olabilir. İhmal etmeyin.

BAŞIMI AĞRITIYOR

31 yaşında yeni evli bir kadınım. Üç aydır evliyim. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi?

GELECEĞİ bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir.