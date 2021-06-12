Aşkta hapı yutmayın

4 ay önce "Şekerin yüksek" deyip ilaç verdiler. Sürekli uykum geliyor. Bir de hanımın yanında geliyor. Yani ağabey kardeş olduk sizin anlayacağınız. Daha 54 yaşındayım. Doktor ilacı ölene kadar kullanacağımı söyledi. Ne yapmalıyım?

Şeker hastalığı ile ilgili testleri yazmamışsınız. Bazen şekeri yükselse de şeker hastalığı başlamamış olabiliyor. Eğer kilonuz fazlaysa bu arada da ilaca başlanabiliyor. Ancak ilacın sizin bedeninizdeki etkisi beklenenden fazla olabiliyor. Tıp takip demektir. Diyetten bahsetmemişsin. Toparlayacak olursak öncelikle doktorunla tekrar görüş. Senin kilona ve varsa diğer hastalıklarına uygun diyet uygulaması al. Hareketini arttır. Bu dönemde ilaç kullanma ama açlık ve tokluk kan glikozunu yani şekerini ölç. En az 10-15 gün bu uygulamadan sonra kontrollerini yaptır. Eğer gerek olursa ilaca başlarız. İlaç etkisi fazla olursa veya yan etkisi ile sertleşme sorununa neden olarak ailelerin cinsel hayatını sıkıntıya sokar.

KURUNTULAR HASTA EDER

Gazım, ara ara kabızlığım oluyor. Oda arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam okulu bitiremem. Bu hastalıkta başka şikayetler de olur mu?

Kuruntular seni hasta eder. Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit, sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve dışkılama birlikte veya dışkılama olmaksızın oluşan rektal kanamadır (makattan kan gelmesi). Bazı hastalar kendilerini iştahsız, yorgun hissedebilir ve kilo kaybetmiş olabilirler.

Kanama genelde hafif olmakla birlikte bazen ciddi seviyede olabilir ve anemi (kansızlık) meydana gelebilir. Eklem ağrısı, gözlerde şişlik ve kızarma, karaciğer problemleri görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilmektedir. Şikayetlerinin çoğu bunlara benzemiyor. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

Baba sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur. Aman diyorum. Yapmayın diyorum.