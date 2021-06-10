Cinsellik hareket sever

Halsizliğim var. Öyle ki eşimle cinsel ilişkiye girmeyi bile istemiyorum. Eşimde bu durumdan huzursuz. İlacı yok mu? Depresyon dediler. Yardım edin.

Mevsim değişikliklerinde cinsel isteksizlik, genel bitkinlik hali, güçsüzlük, isteksizlik, uykusuzluk veya huzursuzluk gibi şikayetler olabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde negatif iyonlar artarak, cinsel isteksizliğe, gerginliğe, duygusal iniş çıkışlara, uykusuzluğa, iştahsızlığa ve eklem ağrılarına yol açabiliyor.

Sabahları aç karnına en az 5 dakika yürü ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yap. Bu zindelik sağlar. Yeşil çay iç. Düzenli beslen. İyi uyu.

Pamuklu kumaştan üretilen kıyafetleri tercih et. Her gün duş al. Yoğurt ve kefir tüket. Kaybedeceğim diye maça çıkılmaz. Eşinle cinsel ilişkiye girmek için dinlenmiş ve istekli ol.

ÖDÜLLENDİRMEYİ DENE

5.5 yaşında erkek bir torunum var. Fast-food gıdadan başka bir şey yemiyor. İleride sağlık problemi olabilir diye endişeliyim. Ne yapmalıyım?

Tek tip gıdayla beslenmenin her türü sağlıksızdır. Ayar bozulursa hastalık başlar. Karbonhidratlarla yoğun beslenme ileri yaşlarda özellikle kalp-beyin ve damar hastalıkları açısından risk taşır. Çocukluk aynı zamanda alışkanlıklarımızın oluştuğu dönemdir. Yeni ve doğru beslenme alışkanlığı oluşturmak için bence yapılabilecek en iyi yöntem ödüllendirmedir. Doğru gıdaları aldığında takdir edilmesi, teşvik edilmesi çok önemlidir. Sabırlı olmak gerekir.

SAKIZ GAZ YAPAR

Doktor bey, bir gazım bitmedi bir de kabızlığım. Zaten bütün dertler beni bulur. Herkes çay içme diyor. Ne içeyim bari onu bileyim?

Huzursuzluğun bağırsaklarına vurmuş. Her kapıda bir dert var. Sadece sende yok. Böyle düşünmeye devam edersen bağırsakların düzelmez.

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir.