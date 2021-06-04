Boyu önemli değil
ERKEK cinsel organı sadece cinsel ilişki aracı olarak kullanılmaz.
Aynı zamanda idrarın bedenden çıkmasını da sağlar. Uzunluk ve kısalık sağlık açısından hayati önem taşımaz.
Erkek cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi spermi kadın cinsel organının içinden geçerek, kadının rahmine ulaştırmasıdır.
Kaldı ki spermler hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organı ile bile döllenme ihtimali bulunur.
Büyütmeye çalışmanın sana ve cinsel sağlığına faydası yoktur.
AIDS OLABİLİR Mİ?
29 yaşındayım. Cinsel organımda 10 gün önce bir yara çıktı. Ağrı yok. AIDS olabilir mi? Ne yapmalıyım?
KORKU hastalıkları arttırır. Hemen üroloji, cilt, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından birine muayene ol. Tetkikler başlansın. Sadece AIDS'te değil birçok enfeksiyon hastalığında cinsel organda yara çıkabilir. Behçet hastalığı ve bunlara benzeyen farklı hastalıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle önce tanı koymak gerekir.
ADETLERİM DÜZENSİZ
47 yaşındayım. Düzensiz adet kanamalarım var. Tahlil yaptırdık, normal çıktı. Başka bir tahlil daha istenir mi? Bu rahatsızlığımın sebebi nedir?
TAHLİLLER, normal sınırlar içindeyse tabi ki normal derler. Ancak bu hastalık olmadığı anlamına gelmez. Özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda kanser ihtimalini değerlendirmek amacıyla yapılan rahim veya rahim ağzı biyopsisi gibi patolojik testler de istenebilir. Doktorda takibini sürdürmen gerek.
Hormonal değerlerin normal çıkmasına rağmen, hastalık yok iken de geçici adet düzensizlikleri görülebilir. Önemli olan, adım adım gerekenleri yapmaktır.
YANIKLARA KANTARON YAĞI
Geçenlerde eşimin eli yandı. Sarı kantaron yağı sürdüler. Yara çabuk iyileşti. Yanıklarda sarı kantaron yağı kullansak zarar verir mi?
VERMEZ. Sarı kantaron yağı, yüzyıllardır insanlar tarafından yara iyileştirici olarak kullanılmıştır.
Tedavi etkinliği doğru uygulanırsa her zaman vardır. Doğru ürünler alırsan sorun yok. Sarı kantaron tozunu sinir stres durumlarında çay olarak da tüketebilirsiniz. Her gün 1 su bardağı kaynamış suya tatlı kaşığı kurutulmuş çiçek ve yapraklarından koy. 10 dakika bekletip içilebilir.
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