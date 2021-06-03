Acele etmeyin

2 ay önce evlendim. 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım "Boğa gibisin" diyor. Ama çocuğumuz olmuyor. Doktor, eşime "Sağlamsın" demiş. Sorun bende mi?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa, 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen 'tıbbi sorun' olarak düşünülmez. Ama yine de bunu anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak, zayıf karakterli olmaktan iyidir. İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin.



AŞKA BİRAZ ARA VER

Eşim 3 hafta önce doğum yaptı. Ancak kanama gibi akıntısı var. İlişkiye girmemizin sakıncası olur mu?

LOHUSALIK kanamaları olabilir. Bu kanamalar doğum sonrası 6-8 hafta kadar devam edebilir. Bu sürede vajinal ilaçların kullanımı ve cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir. Ancak kanamanın aşırı olması ya da kokulu bir akıntı enfeksiyona işaret edebileceği için mutlaka doktora gidin. Önce muayene, kontrol, tanı, sonra tedavi. Sonra da siz bilirsiniz...



SUÇLU TİRAMİN OLABİLİR

Arkadaşlarım Hollanda'dan özel bir peynir getirmiş. Küflü gibi... Biraz yedim. Sabaha kadar başım ağrıdı. Eşim "Peynirdendir" diyor. Doğru mu?

AĞRITABİLİR. Tiramin dediğimiz madde peynirde bulunur. Tiramin, solunumu artırır. Tükürük ve salya oluşumuna yol açar. Kan şekerini yükseltir. Kalp atışını hızlandırır. Damar daralmasına ve migrene neden olur. Sinir sisteminden noradrenalin salgılatır. Yediğiniz peynirdeki tiramin miktarı fazlaysa, bu başınızı ağrıtmış olabilir. Uykusuzluk, stres, fazla kafeinli gıda tüketimi de baş ağrısı yapmış olabilir.