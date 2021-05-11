Kabızlık için erik

Nafiz Bey, 2 yıldır kabızlığım var. Kabızlık çayı içiyorum. Yine de zorlanıyorum. Erik iyi gelir dediler. Komposto yapayım mı?

O kadar uğraşma.

Tazesini bul ye. 10 adet kadar yiyebilirsin. Komposto yapacağım diye bir sürü şeker veya şekerli sıvı da bedene girecek. Gerek yok. Ayrıca erikte bol bol C vitamini var. Bol lifli bir gıda olan erik kabızlığa da gayet iyi gelir. Ama hareket etmezsen, sıkıntını, stresini azaltmazsan bağırsaklar rahatlamaz.

Vaktinde tuvalet ihtiyacını görmezsen kabızlığın geçmez.

PORSİYONU AZALT

Yaşım 18. Daha önce reflüm vardı. İlaç içtim geçmişti. Şikayetlerim yine başladı. Reflü tekrarlar mı?

HER yaşta reflü olabilir.

Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.

Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir.

Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.

3 AY ÖNCEDEN İLAÇLARI KESİN

Seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma hastalığı derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyebilir. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir.

ÇOK ASABİYİM

Yeni evliyiz. Adet döneminde çok gerginim. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikâyetlerim daha da arttı. Ne yapayım?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git.

Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.

Gerekirse psikoloğa git.