Aspirin ülseri tetikler

Nafiz hocam 50 yaşından sonra aspirin iç dediler. 3 haftadır içiyorum midem kazınıyor. Neden acaba?

Aspirinle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.

2 YILDA BİR TEST YAPTIR

25 yaşındayım. Evliyim. Ablamda rahim ağzı kanseri şüphesi çıktı. Benim şikâyetim yok. Ne zaman kontrole gitmeliyim?

Genç yaşta bile olsa rahim ağzı kanseri ihtimali açısından kontrol önemlidir. 21 yaşından 29 yaşına kadar 2 yılda bir vajinal yoldan yapılan rahim ağzı yayma testi yaptır. 21 yaşından küçüklerde kanser riski az olduğu için çoğu kez düzenli yayma testi istenmez.

ENDOSKOPİ GEREKLİ

4 yıl önce mide kanaması geçirdim. İlaçlarımı alıyorum. Hastalık tekrarlar mı?

Mide hasarına uygun beslenme ve beslenme alışkanlıkları düzene girmezse sıkıntı tekrarlar. Mideyi alçıya alıp görevden el çektiremiyoruz. İç hastalıklarının tedavi ve takipleri biraz daha uzundur. Kontrol için endoskopi gerekli. Takip edilmeyi ihmal etme.

ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.