Tedaviye zarar verir

Nafiz Hocam, bizim üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama bir zararı olur mu?

SİGARA tüm bedenine zararlıdır. Ayrıca tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur.

Hem yumurtalıklara hem de spermlere zararlı etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara içimi kesilmelidir. Tüp bebek tedavisinde beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir.

ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Şimdi durumu iyi. Ama doktoru yemek listesi verdi. Mutlaka uyulsun dedi. Neye dikkat edelim? Siz ne önerirsiniz?

WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler.

Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir.

Kanama ihtimalini arttırabilirler. Bu nedenle kalp krizi sonrası Coumadin kullanan hastaların ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut gibi yiyeceklerden uzak durmasını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.

ADIM ADIM ÇÖZÜN

51 yaşındayım. İdrarda kanamam oldu. Meğer prostatım büyümüş. Kandan prostat testi yapıldı. Antibiyotik verdiler. Bir sonraki kontrollerde değerlerim yine yüksek çıktı. Şimdi ne yapayım? Başka doktora gideyim mi?

SÜREKLİ doktor değiştirilmez. Hastalıkların çözümü adım adımdır. Aynı doktora git. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından biyopsi önemlidir. İç Hastalıkları Uzmanına görün. Erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli. İhmal etme.

B12 ÇOK ÖNEMLİ

Ben 1 aylık hamileyim. Vitamin takviyesi almalı mıyım? Herkes "Folik asit" dedi. Başka bir şey var mı?

TABİ ki var. Öncelikle panik yapmamak en önemli tedbir. Beslenme, uyku, hareket sadece senin değil bebeğin için de çok önemli. Genel olarak özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, Omega-3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir. Mevsiminde doğal beslen.