Rezene çayı iç
Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, bağırsakların içine girip tıkanmasını engeller.
Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar-kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya, rezene, ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ertelemeyin.
Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.
KIZARTMAYI BIRAK
İşim nedeniyle sürekli seyahat ediyorum. Geç yatıyor, düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Ne önerirsiniz?
ÖNCE sıkıntının sebebi bulunmalı.
Fırsat buldukça uyu.
Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe, iştahın azalmaz. Yediklerin sağlıklı olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres prolaktin dediğimiz hormonu artırarak iştahı açar. 2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi yaptır.
SİGARA BRONŞİTE NEDEN OLUR
14 yıldır sigara içiyorum. 33 yaşındayım. İki haftada 2 kez öksürürken balgamımda kan gördüm.
Sonradan şikayetim olmadı. Hastalık olabilir mi?
KAN nerden çıkarsa çıksın araştırılması gereken bir tespittir.
Çünkü damar içinde akması gereken bir sıvı ne oldu da damar dışına çıktı diye merak ederiz.
Tedbir almak tanı koyup tedavi etmek isteriz. Mutlaka doktor başvurusu yap. Sigara bronşit, yapıp kanlı balgama neden olabilir.
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