Hastalık seçmeyin

Annemde yumurtalık kanseri vardı. Benim de adet düzensizliğim oldu. Doktor CA-125 diye test istedi. İnternetten baktım, kanser testiymiş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım edin?

BEN ne yapacağını biliyorum.

Testi yaptırıp, internete girmeyeceksin. Kendine hastalık seçip, sahiplenmeyeceksin.

Öncelikle CA-125 yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de CA-125 testinden yararlanılmaktadır. Ayrıca normal adet kanaması sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir. Yani CA-125 sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.

GUTTUR GUT!

Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. 'Guttur gut' dediler. Bu hastalık varsa nasıl tanınır hocam. Yani karışık olduysa şöyle diyeyim: Tanı nasıl konur?

ÖNCELİKLİ şikayetler doktor tarafından değerlendirilir.

Muayene bulgularında eklem iltihabı bulguları, gut hastalığına özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir.

İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir. Eklem sıvısı örneğinin mikroskopla incelenmesinde tipik ürik asit kristalleri aranabilir. Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek takip ve tedavi planı kişiye has düzenlenir.