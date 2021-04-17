Zeytinyağı iç

Hocam ben karate sporu ile uğraşıyorum. Oruç da tutuyorum. Ancak öğleden sonra sıkıntı başlıyor. Antrenman yapmaya devam ediyorum. Neler yapmalıyım?

Karate sporu ve antrenmanları zorludur. Spor ve hareket kan şekerini düşürür, kalp damar sistemini etkiler. Tansiyonda değişiklikler meydana gelebilir. Ani bayılmalara sebep olabilir. Oruçluyken zorlayıcı sporlardan uzak durmak gerekir. Yamaç paraşütü ya da dağcılık gibi dikkat ve dayanıklılık gerektiren, bunların yokluğunda tehlikeli sonuçlar doğurabilen sporlardan da sakınmak gerekir. Sahurun başında ve sonunda 1 yemek kaşığı zeytinyağı iç. Ceviz, fındığı unutma.

ROMATİZMA TESTİ YAPTIR

Bilgisayar programcısı 24 yaşında bir bayanım. Yaygın el bilek ağrılarım oluyor. Romatizma olabilir mi?

Anlattığına göre daha çok mesleğine bağlı şikâyetler gibi duruyor. Bilgisayarda çalışılan mesleklerde başka şikâyetler de olabilir. Ailede romatizmal hastalıklar varsa romatizma testi yaptırman uygundur.

BÖBREĞE ZARAR

2-3 aydır çok idrar çıkartıyordum. Şeker hastasıyım. Şeker, benim böbreklerimi bozar mı?

Şeker hastalığı böbrekleri bozar. Tabi perhiz yapmazsan, düzenli hareket etmez, düzenli doktor kontrolünden geçmezsen, yeterli su içmezsen şeker yani kan glikozu yükselir. İş işten geçmeden şekerini normal sınırlarda tutmaya dikkat et.